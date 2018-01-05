Başakşehir’in Arda Turan’a teklif yaptığı iddia edildi

Barcelona’da sakatlığını atlattığı halde teknik direktör Valverde’nin kadroda düşünmediği Arda Turan için Başakşaehir’in Katalan ekibine 6 aylık kiralama tekilifi götürdüğü iddia edildi.

Sözcü/Skor’da yer alan habere göre; Abdullah Avcı’nın geçtiğimiz günlerde ‘’Arda gündemimizde yok’’ demesine rağmen Beşiktaş ve Galatasaray’ın ilgisine karşın anlaşma sağlayamayan Arda’nın Başakşehir’e ise ‘evet’ dediği belirtiliyor. Göksel Gümüşdağ’ın iki kişilik yönetici ekibi ile gizli yürüttüğü transfer hareketında sona gelindiği ortaya çıktı. Barcelona da ikna edilirse birkaç gün içerisinde Arda, Başakşehir’in futbolcusu olacak.

6 ay için 2,5 milyon Euro

Yapılan teklife göre Arda Turan önce sezon sonuna kadar kiralanacak ardından 1 yıl daha kiralama hakkı elde edilecek. Kiralama ücretinde anlaşma sağlandığı anda imzalar atılacak. İddialar, Başakşehir’in 6 ay için Arda Turan’a 2,5 milyon Euro teklif ettiği yönünde. 30 yaşındaki yıldız Barcelona’dan senelik 7 milyon Euro kazanıyor.