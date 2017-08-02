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Spor

Başakşehir'in 11'i belli oldu!

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda elde ettiği 3-3'lük avantajlı skoru değerlendirmeye çalışacak

02 Ağustos 2017 12:25

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılma şansı yakalayan Başakşehir, deplasmanda Club Brugge karşısında 3-3'lük skorla elde ettiği avantajı perçinlemek için bu akşam sahaya çıkıyor. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın ilk düdüğü 20.45'te çalacak ve maç ASpor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Romanya'dan Istvan Kovacs yönetecek.

Abdullah Avcı'nın ekibinin, sakatlığı süren Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz'dan yoksun çıkacağı karşılaşmada, Brugge cephesinde önemli bir eksiklik bulunmuyor. Hafif bir sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun ilk 11'de yerini alması bekleniyor.

Turuncu-lacivertliler, 0-0, 1-1, 2-2 gibi skorlarla berabere kalması halinde turu direkt olarak geçerek play-off'lara katılmaya hak kazanacak. 3-3'lük beraberlik halinde maç uzayacakken, gol sayısı fark etmeksizin maçı kazanan ekip bir üst tura yükselecek.

Başakşehir'in, Brugge karşısındaki 11'i şöyle: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor.

Club Brugge'ün UEFA yetkililerine bildirdiği kadro da şu şekilde: HorvathMecheleEngelsDenswilVormerNakambaToubaRefaelovDennisVossen.

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