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Spor

Başakşehir'e Fernandao tokadı!

Fenerbahçe, Fernandao'nun golleriyle Başakşehir'i deplasmanda devirdi ve 'bu yarışta ben de varım' dedi

11 Şubat 2018 21:10

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de haftanın en kritik maçında lider Medipol Başakşehir'i Fernandao'nun golleriyle 2-0 yenerek hem rakibinin sahasındaki 31 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu, hem de puan farkını 2'ye indirdi. 

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir karşısında, bir önceki haftaya göre ilk 11'de dört değişiklik yaptı. Kocaman, geçen hafta Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'inde şans verdiği Mathieu Valbuena, Oğuz Kaan Güçtekin, Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu bu kez yedekler arasında oturttu. Bu isimlerin yerine Kocaman, Luis Neto, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo ve Jose Fernandao'ya şans verdi.
Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan'a ilk kez bir maçta 11'de şans verdi. Devre arasında İspanyol ekibi Barcelona'dan kiralık olarak kadroya katılan Arda, turuncu-lacivertli formayla ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı. Turuncu mavililerde Mossoro ve Epuranu sakatlık Emre de cezası nedeniyle forma giyemedi. Chedjou ve İrfan Can da 11'e giren diğer isimler oldu. 

Maça önde baskıyla başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Fernandao, kazandığı topu Dirar'a aktardı. Dirar'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano'nun yerden vuruşunda top auta çıktı. 19. dakikada ön alanda pres yaparak topu rakibinden kapan Dirar, ceza sahasında meşin yuvarlağı müsait durumda bulunan Giuliano'ya aktardı. Giuliano'nun vuruşunda, top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Topal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun pasında Attamah'tan seken topla ceza sahasına giren Fernandao, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı yıldız, böylece 100. maçında gol atma mutluluğunu yaşamış oldu. İlk yarıyı bu golle önde tamamlayan Fenerbahçe, 2. yarıda da istediğini yapan takımdı. 56. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topta Isla'nın ortasında Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi ve fark ikiye çıktı. 

Rakibinin pas oyununa maç sonuna kadar izin vermeyen Fenerbahçe, önemli fırsatları kullanamasa da karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Rakibinin sahasındaki 31 maçlık namağlup serisine noktayı koyan Fenerbahçe, haftayı 41 puana yükseldi. 2 haftada 5 puan kaybeden lider Medipol Başakşehir ise 43 puanda kaldı. 


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-2 FENERBAHÇE

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara,Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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