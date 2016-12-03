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Spor

Başakşehir'e Antalyaspor engeli!

Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir, evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'la 2-2 berabere kalırken, her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü

03 Aralık 2016 18:53

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada konuk ekip Antalyaspor 13. dakikada Samuel Eto'o'nun golüyle 1-0 öne geçti.

19. dakikada Mossoro'nun pasıyla buluşan Mahmut Tekdemir, karşılaşmanın iyk yarısını 1-1 biteren golü attı.

İkinci yarının başında Mossoro, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.

65. dakikada Eto'o skoru 2-2'e getirdi. 72. dakikada Charles'in kırmızı kart görmesiyle Antalyaspor 10 kişi kaldı.

80. dakikada evsahibi Başakşehir'in sol beki Ferhat Öztorun da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Başakşehir puanını 31'e yükseltti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Ferhat Öztorun, Visca, Mahmut Tekdemir, Attamah, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıp Aytaç, Zeki Yıldırım, Charles, Motta, Danilo, Deniz Kadah, Eto'o.

 

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