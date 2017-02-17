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Spor

Başakşehir’den Osmanlıspor'a: Bizans seferinizde başarılar

Osmanlıspor, dün akşam Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı

17 Şubat 2017 14:43

Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesablarından, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos’la karşılaşan Osmanlıspor’a “Bizans seferinizde başarılar” tweeti attı.

Evrensel'in haberine göre, Taraftar Hakları Derneği, “Utanıyoruz” ibaresiyle bir mesaj paylaşarak, “Türkiye futbolunun resmidir. 6222 sayılı yasayı kabul eden, bir bankaya passoligi şiddeti önleyeceğiz yalanıyla taraftarın sevdasını pazarlayan, bir futbol maçını bir sefer bir savaş ile bir tutan ve bu durumu resmi bir kulüp hesabından, başka bir kulübün oynayacağı maç ile ifade etmeyi kendisinde hak gören bir zihniyet. Paylaşmaktan utanarak tarihe not düşüyoruz...” ifadesini kullandı.

Osmanlıspor, deplasmanda oynadığı maçta Olympiakos'la 0-0 berabere kaldı.

Başakşehir'in tweeti şöyle:

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