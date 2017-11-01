Başakşehir'den Hoffenheim maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması

Medipol Başakşehir, haftaiçi UEFA Kupası 4. haftası kapsamında oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi, sakatlıkları bulunan Manuel Da Costa, Mehmet Batdal, Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğlu'nun son durumları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir, Hoffenheim ile haftaiçi oynanacak UEFA Kupası mücadelesinde forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Takımımızın dün yaptığı antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ekleminde yırtık ve kemik ödemi tespit edilen Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan oyunculardan sol uyluk üst ön adalesinde birinci derece kas hasarı saptanan Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas spazmı ve kas zarında minimal ödemi bulunan Emre Belözoğlu katılmadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde MR'ları çekilen oyuncularımızdan Mahmut Tekdemir, takımımızın Hoffenheim ve Yeni Malatya ile yapacağı müsabakalarda yer alamayacak.

Kaptanımız Emre Belözoğlu ise sağlık ekibimiz tarafından Yeni Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca sakatlıkları sonrası takıma dönüş adaptasyon çalışmaları yapan Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou ise takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı. Bu arada sağlık ve atletik performans ekiplerimiz tarafından takımımıza son iki sezondur her müsabaka sonrası uygulanan toparlanma ölçümleri ve sakatlık riski analizleri dün de Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayan oyuncularımıza uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda risk belirlenen oyuncularımızla ilgili gerekli tedbirler alındı.

Başakşehir UEFA Kupası'nda oynadığı 3 maçtan aldığı bir puanla grupta son sırada yer alıyor.