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Spor

Başakşehir'den çifte imza

Turuncu-lacivertliler, transferde hız kesmiyor

21 Temmuz 2017 17:42

Bu sene Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile birlikte iki temsilcisinden biri olan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, son olarak İngiltere'de Birmingham forması giyen eski Beşiktaş futbolcusu Kerim Frei ve Olympiakos forması giyen Manuel da Costa'yı renklerine bağladı.

İstanbul ekibi Kerim Frei ile 3 yıllık, Portekiz asıllı Faslı oyuncu da Costa ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Frei için 1 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus ödeyeceklerini açıklayan turuncu-lacivertliler, da Costa'nın bonservis bedeline ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Başakşehir Kulübü, yeni transferlerini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenledikleri törenle duyurdu. Transfer sezonunun hızlı ekiplerinden biri olan Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni oyuncuların kulübe dahil olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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