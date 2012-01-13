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Başakşehir'de 5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2012 15:57

-Başakşehir'de 5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen bir operasyon kapsamında gözaltına alınan kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda Başakşehir'de yapılan aramada, yaklaşık 5 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ve bomba eğitimi aldığı bildirilen bir kişi gözaltına alındı.  Bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın otoparkının yanında bulunan ağaçlık alanda detektörler kullanılarak arama ve kazı çalışmaları yapıldı. Emniyet birimleri, çalışmalar sonucunda 4 paket halinde yaklaşık 5 kilogram C4 plastik patlayıcı ele geçirdi.

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