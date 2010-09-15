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BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇÜNCÜ KAZA   İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 11:53

-BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇÜNCÜ KAZA   İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Başakşehir'de su tankeri ile minibüsün çarpışması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği yerde bir kaza daha meydana geldi.  TEM Otoyolu yan yolda meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza yerine yaklaşık 50 metre mesafede, Oktay Yıldırım (32) yönetimindeki 34 FN 3682 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 34 ENV 64 plakalı kamyona çarptı.  Yaralanan sürücü Yıldırım, ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   Başakşehir'de 12 Eylülde meydana gelen ve 13 kişinin öldüğü kazanın ardından, dün kaza yerine yaklaşık 100 metre mesafede trafik kazası olmuş ve bir kişi yaralanmıştı. 

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