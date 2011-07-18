-BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 6 YARALI İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde Edirne yönüne gitmekte olan Mustafa Topaloğlu idaresindeki 34 UJ 4536 plakalı otomobil, Mahmutbey gişelerini geçtikten sonra, aynı yönde seyir halindeki 34 ZZ 7768 plakalı araca arkadan çarptı. Topaloğlu idaresindeki otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durdu. Sürücü Topaloğlu ile aynı araçta bulunan Hasan ve Sultan Akbaş, Nazmiye, Amine ve Sultan Demirkol yaralandı. Yaralılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.