Başakşehir'de tek golün sahibi Kerim Frei: Gol attığım için mutluyum

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Başakşehir'de 89'uncu dakikada takımının tek golünü kaydeden Kerim Frei, attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen 23 yaşındaki hücumcu, eski takımı karşısında oynamanın kendisi için özel bir duygu olduğunu söyledi.

Maç sonu beIN SPORTS'a konuşan Kerim Frei, şunları kaydetti:

"Benim için çok özel bir akşamdı. Eski kulübüme karşı oynadım. Gol attığım için mutluyum. Buradan beraberlikle ayrıldığımız için mutluyum. Daha önce oynadığım yerde olmak çok güzel bir duygu."