T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAŞAKŞEHİR'DE TEDBİRLER ARTIRILDI   İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2010 22:57

-BAŞAKŞEHİR'DE TEDBİRLER ARTIRILDI   İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Başakşehir'de 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği kavşakta düzenleme çalışması yapıldı.  TEM Otoyolu yan yoldaki kavşakta Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruldu. Kavşak güzergahındaki 500 metrelik alana hız kesici bariyerler konuldu.  Yol çizgileri de belediye ekipleri tarafından yenilendi.  Başakşehir'de, TEM Otoyolu yan yolda, 13 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla birlikte üç günde üç trafik kazası meydana gelmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24