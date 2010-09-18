-BAŞAKŞEHİR'DE TEDBİRLER ARTIRILDI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Başakşehir'de 13 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği kavşakta düzenleme çalışması yapıldı. TEM Otoyolu yan yoldaki kavşakta Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruldu. Kavşak güzergahındaki 500 metrelik alana hız kesici bariyerler konuldu. Yol çizgileri de belediye ekipleri tarafından yenilendi. Başakşehir'de, TEM Otoyolu yan yolda, 13 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla birlikte üç günde üç trafik kazası meydana gelmişti.