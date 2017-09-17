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Spor

Başakşehir'de puanlar paylaşıldı

Mevlüt Erdinç, Başakşehir formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı

17 Eylül 2017 21:54

Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir, konuğu Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. 

Karşılaşmada gol perdesini Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz, kendi kazandırdığı penaltıyı 15’inci dakikada gole çevirerek açtı: 0-1.

36’da bu kez Başakşehir’in kazandığı penaltıda takım kaptanı Emre Belözoğlu hata yapmadı ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

49’da Başakşehirli futbolcuların savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasından yararlanan Burak Yılmaz, ceza sahasına iyi sokulup yaptığı şık vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

32. dakikada sakatlanan Emmanuel Adebayor’un yerine oyuna giren Mevlüt Erdinç, Başakşehir formasıyla Süper Lig’deki ilk golünü 79’da kaydetti ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

 

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BaşakşehirTrabzonsporSüper Ligmaçın özetigollerBurak Yılmaz

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