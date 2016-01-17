Başakşehir'de minibüs kazası; 2 ölü, 2 yaralı

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs dere yatağına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı üzerinde saat 13.30'da meydana geldi. Bulvarda seyreden 34 ZB 8746 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında bulunan dere yatağına uçtu.

Önce tel örgüleri aşan minibüs dere yatağının içine düşerken, olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde bulunanları çıkarttı.

Araçtan çıkartılan 4 kişiden, Tolgahan Demirörs ve Murat Kılıç hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı. Aracın sürücüsü henüz belirlenemezken, hayatını kaybeden 2 kişi Başakşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar KanuniSultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dere yatağında bulunan araç itfaiye vinciyle kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.