Başakşehir'de mahallelilerle Suriyeliler arasında gerginlik

Başakşehir'de Suriyeliler ile mahalleli arasında yaşanan gerginliğin ardından bir binada yangın çıktı, mahalleli grup itfaiyenin Suriyelilerin kaldığı binaya müdahalesini engellemeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi'nde kalan Suriyeliler ile bir grup mahalle sakini arasında gün içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay büyürken akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Caddesi Ahenk Sokak'taki iki katlı binada yangın çıktı. Suriyelilerin kaldığı binanın, mahalleden bazı kişiler tarafından ateşe verildiği iddia edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesine engel olmaya çalışan bir grup mahalleli, caddeyi kapatarak, itfaiye araçlarına taş ve tuğla parçaları attı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleşen gruptakiler, itfaiyenin yangına müdahalesine izin verdi.

Yangın söndürülürken, binanın birinci katında hasar oluştu.

Polis ekiplerinin bölgede aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.