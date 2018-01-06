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Başakşehir'de kaza ;1 kişi öldü 4 kişi yaralandı (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir'de  minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

06 Ocak 2018 15:19

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir\'de  minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Cemal Çelik(47) hakimiyetindeki otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Çelik\'le  birlikte otomobilde bulunan  3 kişi ve minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibüs içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 


 

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Cemal Çelik\'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Çelik, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise evre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kaza nediyle İstiklal Caddesi her iki yönde de trafiğe kapandı.

(FOTOĞRAF)

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