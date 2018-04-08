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BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK OYUNCAK OPERASYONU

Haber: İstanbul DHA Başakşehir'de piyasa değeri 300 bin TL olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi

08 Nisan 2018 18:13

Haber: İstanbul DHA
Başakşehir\'de piyasa değeri 300 bin TL olan 7 bin 475 adet kaçak oyuncak ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü 30 Mart 2018 tarihinde saat 15.00\'da Başakşehir İlçesi\'nde bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 300.000TL olan 7.475 adet kaçak oyuncak ele geçirilmiş, S.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır.\"

 Görüntü Dökümü:
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-Ele geçirilen kaçak oyuncaklardan görüntü
-Genel ve detaylar

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