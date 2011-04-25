-BAŞAKŞEHİR'DE FABRİKA YANGINI İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Başakşehir'de bir kumaş fabrikasında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgiye göre, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan bir kumaş fabrikasının deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının halen devam ettiği öğrenildi. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine de sıçraması üzerine sevk edilen 6 takım itfaiye ekibi söndürme çalışmalarına devam ederken yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.