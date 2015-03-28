Başakşehir'de deprem riskinin yüksek olduğu dolgu alana okul inşaatı!

Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Başakşehir Göçmen konutlarında altından Başakşehir-Kirazlı metro hattı geçen ve bir kısmı dolgu alan olduğu belirtilen araziye inşa edilecek 7 bloktan oluşan bin 440 öğrenci kapasiteli okul projesine ilişkin "Deprem beklenen İstanbul'da böyle riskli bir alana hem yerin altındaki hem üstündeki toplumu tehdit edecek kamu yapıları getirmek ciddi bir suçtur" diye konuştu.

Turgut Özal döneminde, Bulgaristan'dan gelen Türklerin yerleştirilmesi için İstanbul Başakşehir'de yapılan Göçmen Konutları'nın park alanı, Başakşehir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi inşaatının yapımı için saç levhalarla kapatıldı. Alanda, hafriyat çalışmalarının henüz başlamadığı alan çevresinde halen TOMA ve çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Geçtiğimiz günlerde park alanına okul inşaatını protesto etmek için gerçekleşen eylem sırasında çıkan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Mahalleli: Burası dere yatağıydı

Ezgi Çapa’nın DHA’da yer alan haberine göre, 7 bloktan oluşan, bin 440 öğrenci kapasiteli okulun yapılacağı zemininin dolgu toprak olduğunu söyleyen mahalleliler, okulun deprem güvenliğin açısından büyük tehlike yaratacağını iddia ediyor. Mahalleli, okulun inşa edileceği alanın altından geçen Kirazlı-Başakşehir hattının inşası sırasında da zaman zaman göçükler yaşadıklarını anlattı. 1998 yılından bu yana Göçmen konutlarında ikamet ettiklerini belirten Sema Bilir, “Burası yamaçtı, dere yatağıydı, inşaat molozlarıyla dolu bir alandı. Sonra Belediye tarafından düzleştirilip park haline çevrildi, İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından mahalleye hediye edildiö şeklinde konuştu. İnşaat çalışmaları sırasında yürüyüş yolunun kapatılmayacağının söylenmesine rağmen alanın saç levhalarla kapatıldığını belirten Bilir, “Metro güzergâhının üzerine kamu binası yapmayı vicdanına sığdıramıyorum. Bu okulda bu mahallenin çocukları okuyacak. Böyle bir alana güvenemiyorum" dedi.

‘Hem metro hem okul tehdit altında’

İTÜ İnşaat Fakültesi Bölümü'nün 11.04.2013 tarihinde, eğitim tesis inşaatının altından geçen raylı sistem hattına etkileri hakkında hazırlanan teknik raporda, zeminin inşaata uygun olduğu belirtiliyor. Zemin inceleme raporlarının parselin bir kısmı için alındığını savunan Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, “Hem alanın altındaki metronun hem de üstündeki eğitim tesisindeki öğrencilerin güvenliği söz konusu. Zemin inceleme raporları parselin bir kısmı için yapılmış. Herhangi hukuki sorun veya tehlike karşısında Başakşehir Belediyesinden taahütname istenerek yapılmış. Buradaki insanların yaşam alanlarının elinden alınmasının da ötesinde, burada bir risk var. Burası dere yatağı, su toplama alanı. Zaten metro inşaatı sırasında da göçmeler olmuş. Deprem beklenen İstanbul'da böyle riskli bir alana hem yerin altındaki hem üstündeki toplumu tehdit edecek kamu yapıları getirmek ciddi bir suçturö dedi. Yapıcı sözlerine şöyle devam etti: “Burası 2000'li yıllarda doldurulmuş genç bir dolgu alanı. İnşaat yapılacak parselin tam ortasından metro hattı geçiyor. Metro hattı planlarında metro hattı için kamulaştırma kararı olduğu görülüyor. Ancak bu alan plan değişikliği yapılarak eğitim tesis alanına çevrilmiş"

‘Okula karşı değiliz’

Turgut Özal tarafından Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden vatandaşların yerleştirildiği Göçmen Konutları'nda yaklaşık bin 600 konut bulunuyor. İnşaatın başlaması ile birlikte alanda imam hatip lisesi yapılmasını isteyenlerle karşı karşıya gelen mahalleli, okula karşı olmadıklarını ancak inşaat yapılacak alanın bölgedeki tek yeşil alan olduğunun altını çizdi. Çocuklarını oynatacak başka alanları kalmadığını söyleyen Ruhten Hayridin, “Parkımızı, yeşil alanımızı işgal ettiler. Çocuklarımızı dışarı çıkaracak bir alanımız kalmadı. Okula kesinlikle karşı değiliz. İstedikleri yere okul yapsınlar ama biz parkımızı istiyoruz" dedi. 2 yaşında çocuğunun güvenliği konusunda endişe yaşayan Kerime Özlem ise, “Bu yaz iş makinelerinden 2 yaşındaki çocuğumu nasıl koruyacağım. Çocuğum barikatları görünce 'anne parkım nerede' diye sordu, ben cevap veremedim" diye konuştu.

25 yıllığına tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında oybirliği ile eğitim tesis alanına çevrilen alan, park alanı, kadastral boşluk ve parselin hemen bitişiğinde bulunan ilköğretim okulunun bahçesini kapsıyor. Maliye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 bin 800 metrekarelik arazi 13 Mart 2013 tarihinde Belediye Encümen kararı ile 25 yıl süreliğine bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi. İstanbul Ticaret Odası tarafından finanse edilen okulun 20 milyon 140 bin TL'ye ihale edildiği iddia edildi.