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Spor

Başakşehir'de bir ayrılık daha

Son 2 sezonda 54 kez Başakşehir formasıyla maça çıkan Milli futbolcu, 9 gol ve 1 asiste imza attı

10 Temmuz 2017 20:15

Geride bırakılan 2016-17 sezonunun ardından 35 yaşındaki stoper Yalçın Ayhan ile yollarını ayıran Başakşehir'de bir ayrılık daha yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, 33 yaşındaki savunmacı Bekir İrtegün ile 2018'e kadar süren sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Başakşehir Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncumuz Bekir İrtegün’ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Son 2 sezonda 54 kez Başakşehir formasıyla maça çıkan Milli futbolcu, 9 gol ve 1 asiste imza attı.

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