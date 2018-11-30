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Başakşehir'de 15 ton kaçak çay ele geçirildi

Çağatay KENARLI, İstanbul, (DHA) - KAÇAKÇILIK polisleri, Başakşehir'de 15 ton kaçak çay ele geçirdi

30 Kasım 2018 15:45


Çağatay KENARLI, İstanbul, (DHA) - KAÇAKÇILIK polisleri, Başakşehir\'de 15 ton kaçak çay ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir Başak Mahallesi\'nde bulunan 2 depoda kaçak çay bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri 14 Kasım\'da depolara operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde bulunan M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.K.\'ya 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verildi. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği kaçak çayları taşıtarak kamyona yükletmesi görüntülendi. 

 

(FOTOĞRAFLI)

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