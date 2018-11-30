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BAŞAKŞEHİR'DE 15 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

  * Kaçakçılık polisleri, Başakşehir'de 15 ton kaçak çay ele geçirdi

30 Kasım 2018 15:38

 

* Kaçakçılık polisleri, Başakşehir\'de 15 ton kaçak çay ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir Başak Mahallesi\'nde bulunan 2 depoda kaçak çay bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri 14 Kasım\'da depolara operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde bulunan M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.K.\'ya 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verildi. 

OPERASYON POLİS KAMERASINDA 
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği kaçak çayları taşıtarak kamyona yükletmesi görüntülendi. 

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin depoda inceleme yapması
-Ele geçirilen kaçak çaylar
-Kaçak çayların taşınması
-Genel ve detaylar
 

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