T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir zoru başardı; 4-1'lik galibiyetle UEFA'da turladı

Başakşehir'in rakibi bugün belli olacak

28 Şubat 2020 02:47

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek tur atladı.

Turuncu-lacivertliler ilk yarıda 31’inci dakikada Skrtel, 45’inci dakikada Aleksic’in golleriyle öne geçti. 68’inci Vietto’nun golüne engel olamayan Başakşehir, 90+3’üncü dakikada Visca’nın golüyle maçı uzatmaya taşıdı.

119’uncu dakikada Visca’nın golüyle Başakşehir mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

ETİKETLER

BaşakşehirSporting LizbonUEFA Avrupa Ligispor haberlerispor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24