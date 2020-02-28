Başakşehir zoru başardı; 4-1'lik galibiyetle UEFA'da turladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek tur atladı.
Turuncu-lacivertliler ilk yarıda 31’inci dakikada Skrtel, 45’inci dakikada Aleksic’in golleriyle öne geçti. 68’inci Vietto’nun golüne engel olamayan Başakşehir, 90+3’üncü dakikada Visca’nın golüyle maçı uzatmaya taşıdı.
119’uncu dakikada Visca’nın golüyle Başakşehir mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.