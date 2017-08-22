Başakşehir zorlu Sevilla deplasmanında

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk ayağında evinde 2-1 mağlup olduğu Sevilla deplasmanına gidiyor.

Başakşehir'in İstanbul'da avantajlı skor elde eden İspanyol ekibi geçmesi için 2 veya daha fazla gollü galibiyet alması gerekiyor. Turuncu-lacivertliler'in 2-1 galip gelmesi halinde ise karşılaşma önce uzatmalara gidecek. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor.

Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.

Başakşehir'in tur ihtimalleri

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, her türlü 2 farklı galibiyette turu geçecek. Turuncu-lacivertliler, 2-1'in üzerindeki tek farklı galibiyetlerde de turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek, burada da skorun değişmemesi halinde seri penaltı atışları kullanılacak.

Sevilla ise her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. İspanyol ekibine 1-0'lık mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

Avrupa kupalarındaki maçlar

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ise sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Sevilla'nın Türk takımlarıyla maçları

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Türk takımları ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.