Başakşehir zirvedeki yerini korudu

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir kendi evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Lens'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

6. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, Adriano'dan sıyrılarak topu dışarı çıkardı, Elia gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Halis Özkahya ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Epureanu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada Elia'nın soldan attığı uzun topla buluşan Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı.

41. dakikada Medel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

53. dakikada Babel'in soldan ortasında Mustafa Pektemek arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

71. dakikada Caner Erkin'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Medel meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nın şutunda top kalecide kaldı.

83. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin'in ceza sahasına ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada soldan ceza sahasına giren Visca dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının solundan Babel'in arka direğe ortaladığı topa altıpas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Vida'nın tamamlamak istediği topu Attamah kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 1-0 kazandı.