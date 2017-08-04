Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekiliyor. Kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçeleştirilecek. Şampiyonlar Ligi kuraları saat 13.00'te, UEFA Avrupa Ligi kuraları ise saat 14.00'te çekilecek.

Kura çekimi, TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. Devler Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de şöyle; Rosenborg (Danimarka), Altach (Avusturya), Vardar (Makedonya), Oleksandriya (Ukrayna) Suduva (Litvanya) Skenderbeu (Makedonya).

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları da 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi play-off turunda ise ilk karşılaşmalar 17, rövanşlar ise 24 Ağustos'ta yapılacak.