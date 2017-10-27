Başakşehir ve beIN Sports’dan ‘satın alma’ açıklaması

Medipol Başakşehir’in, beIN Sports ve Paris Saint-Germain Kulübü’nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi’ye satılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral ve beIN Media Group'tan konuya dair açıklamalar geldi.

Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Katarlı iş adamı ile görüşme dahi yapmadıkları belirterek şunları söyledi:

“Kulübümüz anonim şirketi. Öyle bir görüşme olsa bildirim yaparak kamuoyu ile paylaşmak zorundayız zaten. Kesinlikle böyle bir satış söz konusu değil”

Konu ile ilgili bir açıklamada beIN Media Group’tan geldi.

beIN Media Group'tan yapılan açıklamada "Basında yer alan iddiaların aksine, ana hissedarımız beIN Media Group'un İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünü satın alma planı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili beIN Media Group ve Digiturk'ün resmi iletişim kanalları haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.