Başakşehir umutlarını son maça taşıdı

Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanan 5. karşılaşmaların ardından Braga, 10 puanla zirvede, 5 puanı bulunan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer aldı.

İlk 4 maçta galibiyet elde edemeyen Medipol Başakşehir, Ludogorets karşısında maça çok etkili başladı ve ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıda gol yemesine karşın üstünlüğünü koruyan Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılarak kritik bir 3 puan kazandı.

Medipol Başakşehir'e Bulgaristan'da galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Edin Visca ve 28. dakikada Kerim Frei kaydetti. Ludogorets'in tek sayısı, 65. dakikada Marcelinho'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 5'e yükseltti ve üst tura çıkma umutlarını korudu. Ludogorets ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e yükseltti.

Braga, evinde oynadığı Hoffenheim karşılaşmasını 3-1 kazandı. Puanını 10 çıkaran Braga, son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Hoffenheim ise elendi.

Grubun son müsabakaları, 7 Aralık'ta oynanacak. Medipol Başakşehir, Braga'yı, Hoffenheim da Ludogorets'i ağırlayacak.