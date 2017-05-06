T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir üç puanı son dakikalarda aldı

Başakşehir, Antalyaspor maçında 87’de oyuna giren Napoleoni, 89. dakikada ağları havalandırdı

06 Mayıs 2017 03:36

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Başakşehir, Antalya'da kritik bir maç oynadı. Büyük bölümü golsüz geçen maçta düğümü 87. dakikada Napoleoni çözdü. Başakşehir, bu kritik haftada puan kaybı yaşamadı.

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında boy gösterdi. Çekişmeli geçen karşılaşma 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu.

Beşiktaş karşısında müthiş bir performans sergileyerek 3-1’lik net bir galibiyet alan Başakşehir takımı, aynı başarıyı Antalyaspor karşısında gösteremedi. 87’de oyuna giren Napoleoni, Emre Belözoğlu’nun müthiş pasını 89’da filelere göndererek önemli bir 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.

Beşiktaş’in Fenerbahçe ile oynayacağı göz önüne alındığında bir fırsat maçı olarak görülen bu müsabakada istediğini alan Başakşehir takımı, lider ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1’e indirdi.

Beşiktaş, derbiyi kazanması durumunda lig bitimine 4 hafta kala rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e çıkaracak.

Başakşehir, ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Antalyaspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

 

ETİKETLER

başakşehirantalyasporsüper ligpuan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24