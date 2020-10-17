Başakşehir üç puana Trabzon'da merhaba dedi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti. Konuk ekip İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Maça iyi başlayan Okan Buruk'un ekibi 32. dakikada İrfan Can'ın ayağından bulduğu golle bu sezon ligde ilk kez rakip fileleri sarstı ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısına da iyi giren Başakşehir, 54. dakikada Visca'nın güzel golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Kalan bölümlerde üstünlüğünü koruyan Başakşehir müsabakayı 2-0'lık skorla kazandı.
Bu sezon ilk kez bir lig maçından üç puanla ayrılan Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Beş maçta sadece bir galibiyeti bulunan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor ligin 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Antalyaspor'u konuk edecek.