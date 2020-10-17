Başakşehir üç puana Trabzon'da merhaba dedi

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti. Konuk ekip İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Maça iyi başlayan Okan Buruk'un ekibi 32. dakikada İrfan Can'ın ayağından bulduğu golle bu sezon ligde ilk kez rakip fileleri sarstı ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.