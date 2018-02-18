Başakşehir, Trabzonspor'un fişini çekti

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birinde Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Trabzonspor ise 2018'deki galibiyet hasretini dindiremedi.

Haftalardır süren galibiyet hasretini dindirmek için çıktıpı maçta Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde ara transferde kadroya dahil edilen Filip Novak, yedek kulübesine çekilirken bu futbolcunun yerine Pereira 11'de forma giyme şansı yakaladı. Göztepe maçında kart cezası nedeniyle oynamayan ve ardından yedek kulübesinde yer alan Portekizli oyuncu, 2 hafta sonra 11'de oynadı. Orta alanda Kucka'nın yerine Onazi, stoperde Uğur Demirok'un yerine Durica, Bero'nun yerine kart cezası sona eren Yusuf Yazıcı, Rodallega'nın yerine de tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz, 11'de forma giyen diğer oyuncular oldu.

Son 2 maçta 5 puan bırakan Medipol Başakşehir'de ise kart cezası sona eren Emre Belözoğlu, Trabzon deplasmanında takımındaki yerini aldı. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro ile hastalığı geçen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da ilk 11'de sahaya çıktı.

Maça fırtına gibi başlayan takım ev sahibi Trabzonspor oldu. 3. dakikada ceza alanı içinde yakın mesafede Gökhan İnler'den topu kapan Sosa'nın şutunda top yan ağlarda kaldı. 4. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Volkan Babacan güçlükle topu üsten kornere gönderdi. Ancak 20. dakikadan sonra kontrolü ele geçiren Medipol Başakşehir oldu. yan toplarda etkili olan Başakşehir, 35. dakikada öne geçti Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Adebayor topu ağlara gönderen isim oldu. Togolu yıldız, bir haftalık aranın ardından golle buluşmuş oldu.

Trabzonspor, 44. dakikada Burak Yılmaz ile çok net bir fırsatı kullanamadı. Burak ile 2. yarıda da önemli fırsatlar bulan bordo mavili ekip, bunları kullanamadı ve Medipol Başakşehir zorlu karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla konuk takım puanını 46'ya yükseltti. 2018'de galibiyet elde edemeyen Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.