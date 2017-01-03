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Spor

Başakşehir, Trabzonspor'un eski kaptanını kadrosuna kattı

Egemen Korkmaz, İsviçre'de FC Will forması giyiyordu

03 Ocak 2017 21:48

Başakşehir, Türkiye'de Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynayan daha sonra İsviçre'de FC Will'de forma giyen 34 yaşındaki Egemen Korkmaz ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir böylece, İrfan Can Kahveci'nin ardından 2. transferini de gerçekleştirmiş oldu.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz ayrılarak FC Wil'in yolunu tutan Egemen, bu sezon 12 maçta 998 dakika sahada kaldı.

Öte yandan İsviçre ekibi, Murat Akın'ın da TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

 

 

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