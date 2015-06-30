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Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Emre'ye ihtiyacım var

Belözoğlu: 1 hafta dinlendikten sonra karar vereceğim

30 Haziran 2015 18:00

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyerek boşta kalan Emre Belözoğlu'nun adı Başakşehirspor'la anılmaya başladı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Emre tarzında bir oyuncuya ihtiyacımız var" dedi. Yıldız futbolcu ise, "1 hafta dinlendikten sonra karar vereceğim" açıklaması yaptı.

 Fanatik'te yer alan habere göre, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Fenerbahçe ile önceki gün yolları resmen ayrılan Emre Belözoğlu’nun ilk talibi İstanbul Başakşehir olmuştu. Milli takımda yıldız futbolcunun hocalığını yapan Başakşehir teknik patronu Abdullah Avcı, TRT Spor’da yayınlanan ‘Gündem Spor’ programında Emre’yi istediğini açık açık söyledi.

Avcı, “Emre tarzında oynayacak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Emre takımımıza gelmek isterse seve seve kabul ederim” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, “Bir hafta dinleneceğim. Yurt içi ve dışından gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğim. Çünkü ben futboldan kopmam. Futbolla yaşayan bir kişiyim. En az 2 yıl daha oynayacağım” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’den ayrılışı ile ilgili olarak ise, “Futbolda böyle şeyler vardır. Sarı-Lacivertli forma için 7 yıl boyunca tüm gücümle savaştım. Gönül isterdi ki futbolu burada bırakayım ama kısmet değilmiş. Ayrılığımın ardından bana destek mesajı gönderen herkese teşekkür ederim” dedi. (

 

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