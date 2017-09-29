Başakşehir son dakikada yıkıldı!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. maçında Portekiz ekibi Braga'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maç boyunca rakibi karşısında etkisiz kalan Medipol Başakşehir'de Kaptan Emre Belözoğlu'nun muhteşem golü de mağlubiyete engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir, rakibne 2-1 mağlup oldu. İlk maçından 1 puanla ayrılan Medipol Başakşehir’de 37 yaşındaki Emre Belözoğlu, futboluyla yine göz doldurdu. Orta sahada adeta bir maestro gibi oynayan Kaptan Emre Belözoğlu, başarılı futbolunu attığı harika frikik golüyle taçlandırdı. Ancak Emre Belözoğlu’nun performansı puana yetmedi.

