Başakşehir, Sevilla'yı salladı ama yıkamadı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir, İspanya deplasmanında 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Turuncu-lacivertli ekip, bir gol daha atması halinde turu direkt olarak geçecekti. İstanbul temsilcisi, bundan sonra Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Henüz 17'nci dakikada Caiçara'nın asistinde Eljero Elia'nın golüyle 0-1 öne geçti turuncu-lacivertli ekip. İlk yarı Başakşehir üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda, 52'nci dakikada Escudero ile İspanyollar beraberliği yakaladı, 75'te Ben Yedder ile öne geçti. 83'te Edin Visca'nın golü umut verse de, tur için yeterli olmadı.