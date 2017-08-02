Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde turladı!

Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılan ve Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşan Başakşehir, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Turuncu-lacivertliler, tarihlerinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayarak bir ilki daha başardı.

Başakşehir'in 4 Ağustos Cuma günü kurası çekilecek play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri: Liverpool, Sevilla, Napoli, CSKA Moskova, Sporting.

Başakşehir, ilk maçın avantajıyla kontrollü bir kontratak oyunuyla sahaya çıktı. Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibinin oyununu kabul edip karşı atak şansları arayarak başladı maça.

7. dakikada turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Clichy'nin ortasına mükemmel bir şekilde sıçrayarak kafayla vuran Emmanuel Adebayor topu ağlara gönderdi: 1-0.

Rakibine sert müdahalede bulunan Caicara, yaptığı itirazlar üzerine hakem Kovacs tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

İlk maçta dezavantajlı bir skor alan Club Brugge, 7. dakikada kalesinde gördüğü golden sonra maçın hakimiyetini tamamen Başakşehir'e bıraktı.

24. dakikada hem topa elle müdahale edip aynı anda rakibinin kafasına vuran Clichy sarı kart gördü.

34. dakikada Adebayor'un kendi zorladığı pozisyonda pas verdiği Edin Visca, çok düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Başakşehir tribünleri, 37. dakika itibarıyla 3. gol için tezahürat yapıyor.

40. dakikada ikinci golün sahibi Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten döndü.

Maçta ilk yarı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Club Brugge'ün kaptanı Vormer, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer olan Gökhan İnler, 70. dakikada Mossoro'nun yerine oyuna dahil olarak ilk defa resmi bir maçta Başakşehir'in formasını giydi.

Yine daha önce Beşiktaş'tan tanınan Kerim Frei da 78. dakikada Elia'nın yerine oyuna dahil oldu..

Başakşehir, deplasmanda aldığı 3-3'lük skorun ardından Club Brugge'ü evinde 2-0 mağlup ederek play-off biletini aldı...

Devam ediyor...