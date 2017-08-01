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Spor

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda yakaladığı 3-3'lük avantajlı skoru değerlendirmeye çalışacak

01 Ağustos 2017 14:10

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın (2 Ağustos) Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak. İlk maçta deplasmanda 3-3 berabere kalarak avantajlı bir skor elde eden turuncu-lacivertliler, Belçika'da yakaladığı fırsatı İstanbul'da da sürdürmenin yollarını arayacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maç, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini sahasında yapacağı maçta eleyerek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Turu geçme ihtimalleri

Başakşehir'in, sahasında alacağı her türlü galibiyet turu geçmesi için yeterli olacak. Turuncu-lacivertli takıma 0-0, 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler de tur için yeterli olacak.

İstanbul'daki maçta, 90 dakikanın 3-3 sona ermesi halinde ise uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, seri penaltı atışları play-off turuna yükselecek takımı belli edecek.

Takımda 3 eksik 

Başakşehir'de, zorlu maç öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takımda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlıkları sonrasında takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Club Brugge maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in Club Brugge karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

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