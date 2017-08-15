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Spor

Başakşehir, Şampiyonlar Liginde avantaj için sahada

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak

15 Ağustos 2017 13:55

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak deplasmanda oynayacağı maç öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ağustos Salı günü Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak ve bu maç sonucunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak ekip belli olacak.

 

Emre Belözoğlu'nun durumu

 

Medipol Başakşehir'de adale sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyen kaptan Emre Belözoğlu'nun, Sevilla karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Emre Belözoğlu'nun Sevilla maçında görev yapmasını beklediklerini söylemişti.

Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında yapılan antrenmanda sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlıklarından sonra takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

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