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Spor

Başakşehir Ozan Tufanı'ı istiyor; kulislerde Fenerbahçe'nin karşılığında Visca'yı talep edeceği konuşuluyor

15 Ağustos 2020 13:00

Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde ciddileşmesi beklenen pazarlıklar sonucunda Ozan - Visca takası gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Başakşehir, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'la ilgileniyor. Milli futbolcu için zemin yoklayan turuncu-lacivertli takım kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalacak.

Fenerbahçe'nin ise bu teklif karşılığında Edin Visca'yı isteyeceği kulislerde konuşuluyor. Yılın en sürpriz transferini doğurabilecek görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu...

 

 

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