Başakşehir milli golcü ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, milli golcü Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Süper Lig'in geçen sezonunu 70 puanla ikinci sırada tamamlayan İstanbul ekibi, bu sezon Clichy, Elia, Tunay Torun, Chedjou, Gökhan İnler'i renklerine bağlamasının ardından, ve milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı.

BeINSports'un haberine göre; Başakşehir Kulübü, son olarak Fransa'da FC Metz forması giyen 30 yaşındaki milli forvet Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın yapılması ve imzaların gelecek günlerde Gökhan İnler ile birlikte düzenlenecek törenle atılması bekleniyor.

Türkiye A Milli Takım forması ile 35 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, ay-yıldızlı forma ile 8 gole imza attı.