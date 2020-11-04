Başakşehir, Manchester United'ı konuk edecek

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 20.55’te oynanacak.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçında PSG’yi deplasmanda 2-1, Leipzig’i de evinde 5-0 yenen Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3’er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig’in önünde ikinci sırada bulunuyor.

Evinde galibiyet arıyor

Turuncu-Lacivertliler, Avrupa'da evindeki 17. maçına çıkacak. Fatih Terim Stadı'ndaki 16 maçta Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, sahasındaki maçlarda 15 gol atarken, ağlarında 16 gol gördü. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 15. sınavını verecek. Turuncu-Lacivertli takım, Buruk yönetimindeki 14 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti.

Başakşehir - Manchester United muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Rafael, Skertel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Berkay, Visca, İrfan, Deniz, Demba Ba

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Pogba, McTominay, Fred, Fernandes, Greenwood, Rashford