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Spor

Başakşehir Malatya'da hata yapmadı

Turuncu-lacivertliler, 3 puanı alarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü

05 Kasım 2017 21:28

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Emmanuel Adebayor ve 90+5'te Mevlüt Erdinç attı.

Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Başakşehir, 26 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 14 puanı bulunan Yeni Malatyaspor ise 11. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertliler 9. haftada deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalmış; sonraki hafta Akhisar'ı evinde 2-1 mağlup etmişti. 

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