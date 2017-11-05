Başakşehir Malatya'da hata yapmadı

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Turuncu-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Emmanuel Adebayor ve 90+5'te Mevlüt Erdinç attı.
Bu sonuçla birlikte zirve takibini sürdüren Başakşehir, 26 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. 14 puanı bulunan Yeni Malatyaspor ise 11. sırada yer alıyor.
Turuncu-lacivertliler 9. haftada deplasmanda Beşiktaş ile berabere kalmış; sonraki hafta Akhisar'ı evinde 2-1 mağlup etmişti.