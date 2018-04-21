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Spor

Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla yendi

21 Nisan 2018 01:06

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Kayserispor’u konuk etti. Başakşehir sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 62 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, Galatasaray 60, Beşiktaş 59, Fenerbahçe'nin 57 puanı bulunuyor. Kayserispor ise 44 puanda kaldı. 

Konuk ekip Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı ve 5. sırayı elde etme yarışında ciddi bir yara almış oldu. Maçta Başakşehir’in gollerini 28’de Edin Visca, 66’da Arda Turan ve 90’da Eljero Elia kaydederken konuk ekibin golü 54’te Umut Bulut’tan geldi.Mücadelede 1 gol atan Arda Turan, 1 de asist yaparak maça damgasını vuran isim oldu.

Maçın 90+2’nci dakikasında karşılaşma boyunca agresif gözüken ve zaman zaman Abdullah Avcı ile tartışan Marius Sumudica, hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.

Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Osmanlıspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

İlk 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Arda, Visca, Elia, Adebayor

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atilla Turan, Badji, Şamil, Boldrin, William, Deniz Türüç, umut Bulut

 

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