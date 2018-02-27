Başakşehir, liderlik koltuğunu averaj farkıyla Cimbom'a devretti

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maça etkili başlayan taraf Medipol Başakşehir olurken, ev sahibi ekip aradığı golü de 28. dakikada Adebayor'la buldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Gençlerbirliği, 50. dakikada beraberliği yakaladı. Khalili'nin çok uzaklardan attığı frikik golüyle skoru 1-1'e getiren başkent ekibi, kalan dakikalarda da kalesini iyi savundu ve zorlu deplasmandan 1 puanla döndü.

Bu sonuçla 47 puana yükselen Başakşehir haftayı 2. sırada kapattı. 26 puana yükselen Gençlerbirliği ise 13. sırada yer aldı.

Arda kadroda yok

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Arda Turan maç kadrosundan çıkarıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Turan’ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Elia 10 hafta sonra ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Arda Turan'ın yerine Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Eljero Elia, Süper Lig'de 10 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Hollandalı futbolcu, son olarak turuncu-lacivertli takımın 12. haftada sahasında Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de yer almıştı.

Avcı, Gençlerbirliği karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor ilk 11'i ile sürdü.

Mahmut ve Visca'ya plaket

Karşılaşma öncesinde, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ve Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'ya plaket verdi.

Gümüşdağ, turuncu-lacivertli formayla 300. maçını geride bırakan takım kaptanlarından Mahmut Tekdemir ile 250. kez turuncu-lacivertli formayı giyen Edin Visca'ya plaketlerini takdim etti.