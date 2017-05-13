Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk yarı

27. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Kaleci Hopf'un eliyle başlattığı topu kendi yarı sahasında alan Rantie, Medipol Başakşehir ceza sahası içine kadar meşin yuvarlığı sürdü. Rantie, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup altıpasa girmeden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

28. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluşan Mossoro'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Gençlerbirliği ceza sahası içi sol kenarında topla buluşan Epureanu, meşin yuvarlığı arka direkte Visca'ya bıraktı. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda, kaleci Hopf, yerden seken meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

33. dakikada turuncu-lacivertliler beraberlik fırsatını kullanamadı. Ceza sahası içine gelen ortada topu, kontrol eden Mossoro geriden gelen Caicara'nın önüne bıraktı. Caicara'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Aydın Karabulut, geriden gelen Uğur Çiftçi'ye pasını attı. Uğur ceza sahası içinde sol çaprazdan bekletmeden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

37. dakikada Gençlerbirliği bir gol fırsatına daha girdi. Khalili'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rantie, Eren'i geçip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu atacağı sırada Bekir'in müdahalesiyle yavaşlayan topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

50. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili'nin indirdiği topu Medipol Başakşehir ceza sahası dışında kontrol eden Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan yerden sert şutunu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

57. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta Visca ile paslaşan Caicara, ceza sahası içine hareketlenen Mossoro'ya pasını attı. Sağ çaprazda rakibinden topu kurtaran Mossoro dar açıdan sert vurdu, top ağlara gitti: 1-1

64. dakikada Cengiz Ünder, sol kanatta rakibinden topu kaptı, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Hopf topu zorlanmadan yakaladı.

66. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun, arka direğe gönderdiği topu kontrol eden Mossoro şutunu attı, savunmaya çarpan top boşta kaldı. Yakın mesafeden boşta kalan topa, sağ çaprazda sert vuran Mustafa Pektemek takımının ikinci golünü attı: 2-1

69. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek altıpas içinde müsait pozisyonda kafayı vurdu. Kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.