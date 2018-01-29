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Spor

Başakşehir, liderlik için sahaya çıkıyor! İşte Muhtemel 11'ler

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak

29 Ocak 2018 16:18

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında bu akşam sahasında lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak.

Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Attamah cezalı

Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Joseph Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek. 
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. 

Clichy ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Clichy, bu akşamki mücadelede sarı kart görmesi halinde, 20. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KARDEMİR KARABÜKSPOR

STAT: 3. İstanbul Başakşehir
HAKEM: Barış Şimşek 

SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Chedjou, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybaka, Hakan, Kravchengo, Ferhat, Ibanez, Murat, Traore, Biznichenko, Cem, Leandrinho, Ergin.
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz

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