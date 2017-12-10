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Spor

Başakşehir, liderliği Galatasaray'a devretti

Sivasspor’a mağlup olan Başakşehir 30 puanda kaldı

10 Aralık 2017 21:38

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor, Başakşehir'i 1-0'lık skorla yendi.

Mücadeleye hızlı başlayan Sivasspor, 17. dakikada Arouna Kone ile 1-0 öne geçti. Başakşehir bu dakikadan sonra rakip kalede gol aradı ama ilk 45 dakikada başka gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda 60. dakikaya dek değişiklik yapmayan Abdullah Avcı, bu dakikanın içinde Gökhan ve Kerim Frei'ı oyuna alırken, Mossoro ve Attamah'ı oyundan çıkardı. Son dakikalarda Sivasspor kalesinde baskı kuran ve oyuna hükmeden Başakşehir, geride kalan dakikalarda da gol bulamayınca Sivas'tan puansız ayrıldı.

Ev sahibi Sivasspor'da Muhammet Demir, Kone ve N'Dinga sarı kart gördü. Başakşehir'de ise Adebayor, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Mahmut Tekdemir sarı kart gören isimler oldu. Karşılaşmanın 26. dakikasında ilk sarı kartını gören Arouna Kone, maçın 90+4. dakikasında ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, bu yenilgi sonrasında 30 puanda kalarak liderlik koltuğunu Galatasaray'a bıraktı.

Sivasspor ise puanını 22'ye yükseltti.

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