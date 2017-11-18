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Spor

Başakşehir, lider Galatasaray’ı ağırlıyor

Karşılaşma 19.30’da başlayacak

18 Kasım 2017 20:17

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu akşam 19. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 18 maçtan 9'unu Galatasaray, 5'ini Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 26 golle cevap verdi.

Geçen sezonki maçları Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda 2-1, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda da 4-0 kazandı. Öte yandan iki takım geçen sezon Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.

Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 9 lig maçından 5'ini sarı-kırmızılılar, 4'ünü turuncu-lacivertliler kazandı. Beşi Atatürk Olimpiyat, 4'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 14, konuk Galatasaray 11 gol attı.

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam 19:30'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı T24.com.tr’de yapılacak.

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