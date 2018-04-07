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Spor

Başakşehir, kritik karşılaşma öncesinde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Medipol Başakşehir evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

07 Nisan 2018 03:51

Spor Toto Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın golüyle 1-0 kazandı. Medipol Başakşehir, gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maç boyunca yüzde 74’lük topa sahip olma oranıyla oynayan Medipol Başakşehir, 18. dakikada Eljero Elia’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Golün asistini yapan Edin Visca ise bu sezonki asist sayısını 14’e yükseltti ve takımının galip gelmesinde yine kilit bir rol oynadı.

İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Medipol Başakşehir mücadeleyi bu skorla kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 59 yaparken maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.

Başakşehir gelecek hafta deplasmanda Galatasaray’a konuk olurken Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor’u ağırlayacak.

 

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