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Spor

Başakşehir, Konyaspor deplasmanından galip dönüyor

01 Kasım 2020 19:31

Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 yendi ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

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