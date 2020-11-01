Başakşehir, Konyaspor deplasmanından galip dönüyor

Karşılaşmanın 45. dakikasında konuk ekip, Jevtovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.
Başakşehir, 59. dakikada Aleksic'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Konyaspor ise 69. dakikada Kravets'in attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca, Başakşehir mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve ligde üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltti, Konyaspor ise 6 puanda kaldı.
Başakşehir ligde gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek, Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.